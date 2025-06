À quand le Pogback ?

Black M, Novak Djokovic, Mory Sacko. Tapis rouge à Cannes, soirées à Miami, jolis restaurants. Cyrille Pouget n’avait pas été logé à la même enseigne lors de sa suspension en 1997 ! Paul Pogba a 32 ans, et n’a pas été vu sur un terrain en compétition depuis un Juventus-Empoli. C’était le 3 septembre 2023, cela a duré 28 minutes. Federico Chiesa et Moise Kean étaient ses coéquipiers. Pire, pour voir la Pioche jouer 90 minutes, il faut remonter à mars 2022, un Manchester United-Tottenham et un triplé de Cristiano Ronaldo.

Trois ans plus tard, le Portugais gagne la Ligue des nations, et le Français poireaute. Après avoir purgé sa suspension pour dopage et résilié son contrat avec la Juventus, il peut rejouer en compétition depuis mars, et Monaco a toqué à la porte. L’ASM lui aurait proposé un contrat de deux ans. La Last (pog)dance fait déjà rêver.

La piste Monaco

La perspective de voir Pogba jouer la Coupe du monde 2026 fait déjà plus frissonner que le Pogmentary, son horrible docu-série sorti sur Amazon en 2022. Faire ressusciter la paire Kanté-Pogba ne se fait pas en un jour. Depuis le printemps, l’ambidextre n’a reçu aucune offre autre que d’équipes de Youtubers ou de championnats peu compétitifs, type MLS et Miami, où il vit, ou Arabie saoudite. Alors que la rumeur marseillaise prenait de l’ampleur cet hiver, Pablo Longoria avait posé le débat en ces termes : « Quel est l’avantage de prendre un joueur avec son expérience internationale et son niveau footballistique ? En même temps, tu dois tenir compte des équilibres à l’intérieur de ton groupe et d’une dynamique sportive. Je n’étais pas très favorable à faire beaucoup de changements dans une dynamique positive. » En résumé : une faible valeur ajoutée sportive, pour une attente et une pression élevée.

Le printemps a passé, Marseille a trouvé Ismaël Bennacer, et Monaco s’est manifesté. Le Rocher a déjà commencé son mercato en embauchant l’expérimenté Eric Dier. L’Anglais sera directement prêt à jouer et à assumer le leadership des Sudistes, conformément à la volonté de Thiago Scuro. Dans son bilan de fin de saison, le directeur général a insisté sur la nécessité d’augmenter le niveau d’exigence. Au milieu, Moatsem Al-Musrati quitte la Principauté avec le souvenir d’une malheureuse expulsion contre Benfica, et en attendant de savoir où évoluera Dier, Lamine Camara, Denis Zakaria et Soungoutou Magassa se partagent deux postes dans le 4-2-3-1 d’Adi Hütter.

L’ASM fait donc office de cadre idéal, pour Pogba, comme pour Ansu Fati, aussi annoncé : un haut niveau de compétition, sans une énorme pression populaire, l’intensité des mardis et mercredis dans deux kilomètres carrés où les voisins s’appellent Lewis Hamilton et Tadej Pogačar. Car à 32 ans, Paul Pogba sait qu’il doit aller vite.

On a rencontré Paul Pogba dans le cadre de la promotion du film « 4 Zéros » : il nous a parlé de son retour, mais aussi de ce qui se passe dans sa tête depuis un an et demi 🧠 ⬇️#Pogba pic.twitter.com/bZZqPvoelV — SO FOOT (@sofoot) October 14, 2024

Le temps presse

L’international aux 91 sélections s’est pété à la cheville, à la cuisse, aux ischios ou à cause du Covid depuis 2019, et ses deux affaires, celle de l’extorsion dont il a été victime et sa suspension pour testostérone, pèsent lourd. Si la technique, l’âme d’artiste et la personnalité ne se perdent pas, la dernière véritable saison de Paul Pogba sur un terrain remonte à 2020-2021. Le voir retrouver son niveau de l’équipe de France relève donc du fantasme. Mais si lui-même n’a pas signé en MLS ou ailleurs, c’est parce qu’il se sent capable d’être compétitif. En ce sens, Monaco ne relève pas du déclassement, et entretiendrait un magnifique récit : le come-back sportif d’un homme entré dans l’histoire des Bleus. Le tout dans un championnat où il n’a jamais joué et sous les yeux de Didier Deschamps, habitant de Monaco.

Après de longues périodes sans compétition, Benjamin Mendy n’a jamais retrouvé son niveau, au contraire de Mason Greenwood ou de Sandro Tonali, qui n’ont pas le même âge que Paul Pogba. Après son dopage, Youcef Belaïli avait retrouvé son aura technique. Sinon, Diego Maradona était revenu pour la Coupe du monde 1994. La comparaison s’arrête là.

Sur quelles chaînes suivre la Coupe du monde des clubs ?