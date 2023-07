Monaco aurait trouvé son coach

C’est pas trop tôt.

Toujours sans entraîneur à deux jours de la reprise de l’entraînement, l’AS Monaco aurait enfin trouvé chaussure à son pied. Selon L’Équipe, c’est l’Autrichien Adolf Hütter qui devrait succéder à Philippe Clément, limogé au début du mois de juin après une saison plus que décevante. Libre depuis son licenciement du Borussia Mönchengladbach en mai 2022, celui qui se fait surnommer Adi plutôt qu’Adolf (bizarre !) devrait bientôt parapher son contrat. Mais sa présence à la Turbie lundi, pour la reprise, n’est pas encore certaine.

Sa nomination n’est pas une surprise puisqu’il a dirigé le Red Bull Salzbourg (2014-2015), et est donc issu de la filière de la marque de boisson énergisante, tout comme Paul Mitchell et Thiago Scuro, respectivement ex et futur directeur sportif de l’ASM. Le dirigeant brésilien devrait d’ailleurs être présenté le même jour que Hütter, qui va donc connaître son septième club après le Rheindorf Altach, le SV Grödig, Salzbourg, les Young Boys Berne, l’Eintracht Francfort et Mönchengladbach.

Heureusement que Willem Geubbels n’est plus au club.

