Newcastle prêt à casser sa tirelire pour Benjamin Šeško

Un nouveau jouet pour se consoler.

Le départ d’Alexander Isak n’est pas acté, bien qu’il semble inévitable, mais Newcastle a déjà trouvé son remplaçant. Selon les informations de The Athletic, les Magpies auraient formulé une offre de 80 millions au RB Leipzig pour Benjamin Šeško. Auteur de 21 buts en 45 matches joués toutes compétitions confondues, l’attaquant slovène de 22 ans, à qui il reste quatre ans de contrat outre-Rhin, pourrait donc rejoindre le cinquième de la dernière saison de Premier League.

Une forte concurrence

Mais les Magpies ne sont pas les seuls sur le dossier. Plusieurs sources affirment que Šeško serait aussi sur les tablettes de Manchester United et qu’Arsenal, avant le recrutement de Viktor Gyökeres, était également intéressé. Son arrivée serait donc liée à la vente du meilleur buteur du club l’année dernière, qui ne participe pas à la tournée de présaison en Asie de Newcastle cet été et a déjà déclaré qu’il souhaitait partir. Si cette transaction se confirme, le Slovène deviendrait la recrue la plus chère de l’histoire du club anglais, devant Alexander Isak (70 millions d’euros) et le nouvel arrivant Anthony Elanga (environ 62 millions d’euros).

Quand on aime, on ne compte pas.

