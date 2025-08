Matthieu Udol explique son bras de fer avec Metz

« Triste de la façon dont les choses se sont passées, surtout concernant mon départ et la communication qui a été faite. »

Oui, Matthieu Udol est un nouveau joueur de Lens comme il le souhaitait. Mais l’ancien de Metz a encore du mal à digérer la façon dont ce transfert s’est déroulé, le club vendeur ayant eu du mal à s’entendre avec son ex-capitaine. D’ailleurs, la légende des Grenats est revenu sur cet épisode compliqué en conférence de presse : « Dans un premier temps, ma volonté de partir a été entendue. Puis, la porte s’est refermée. Malheureusement, j’ai dû un peu la forcer… Chronologiquement, j’avais trouvé un accord avant la fin de la saison avec le RC Lens. J’ai gardé ça pour moi, parce qu’il y avait des objectifs à terminer avec Metz. Une fois la montée acquise à Reims, j’ai rencontré mes dirigeants et je leur ai fait part de mon souhait de partir. Les vacances ont suivi, et les discussions ont très légèrement avancé. Ils avaient cette idée en tête, mais le discours a évolué et la porte a été refermée par le président. »

Et le natif de Moselle de préciser : « La saison passée, j’avais eu l’opportunité de quitter le club pour Saint-Étienne après notre descente en Ligue 2 pour rester en Ligue 1. Mais après une discussion avec le président, il a été convenu que je puisse rester une saison supplémentaire pour aider les Grenats à remonter. Ce qui a été fait, et bien fait. Dans ma tête, c’était très clair : avec tous les objectifs remplis, j’allais partir par la grande porte cet été. J’ai eu un entretien avec mon président au cours duquel j’ai dit simplement les choses, on n’était pas d’accord forcément sur l’issue. Malgré moi, j’ai dû prendre des décisions fortes pour faire bouger les choses. J’estimais, compte tenu de notre histoire commune, que les choses pouvaient bien se passer. Parfois, on ne maîtrise pas tout. C’est juste dommage à propos de ma sortie, mais la page est maintenant tournée. De mon côté, il n’y a pas de rancune. Je pense avoir tout donné pour le club, et j’estimais mériter de connaître autre chose. »

Ou comment remporter son bras de fer.

Le FC Metz mise sur un très grand gardien