Lucas Perri bientôt vendu par l'OL

Lyon dépérit.

Cela faisait des années que Lyon n’avait pas connu pareil gardien et c’est déjà terminé. Lucas Perri va s’envoler à Leeds pour environ 15 millions d’euros, selon RMC Sport. Un montant doublé pour celui qui avait été acheté sept millions d’euros à Botafogo. Une négociation textoresque qui avait glissé un pourcentage à la revente de 50%.

Mathieu Patouillet à la rescousse ?

En grand prince, l’Américain avait déjà anticipé et trouvé le remplaçant de Perri. Un choix ambitieux, dans un club rarement en relation avec l’OL pour un prix abordable. On vous présente Matt Turner, 31 ans, numéro 2 ou 3 de Nottingham Forest, recruté pour huit millions d’euros. Sauf que Lyon a engagé un avocat pour mettre fin à la supercherie et va devoir chercher un nouveau numéro 1. Mathieu Patouillet, qui sort de deux grosses saisons à Sochaux pourrait être une option même s’il manque encore d’expérience au haut niveau.

Sinon, Alexandre Oukidja est libre.

