Mercato : Paris s'impatiente concernant l'avenir de Mbappé

Mbappé : La décision, saison 4, à binge-watcher sur Netflix.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé au PSG arrive à échéance en juin prochain, et que le Real Madrid pourrait donc le faire venir libre d’ici quelques mois, Kyks laisse planer le suspense. Selon RMC, Paris s’impatienterait de plus en plus et souhaiterait une réponse rapidement. Le média rappelle qu’une offre de prolongation a été proposée au génie de Bondy, avec un pactole « supérieur à ce que peut offrir le Real Madrid, cependant les chiffres ne sont pas très éloignés de ce qu’il gagne actuellement dans le club de la capitale ».

Toujours d’après les informations de RMC, les dirigeants parisiens seraient pessimistes concernant un renouvellement du bail de Mbappé, et plancheraient dès maintenant sur un plan B. Selon l’entourage du joueur, KM7 n’aurait pas encore pris sa décision. Les décideurs madrilènes, eux aussi, auraient expliqué à Mbappé et son clan qu’ils souhaitaient être fixés sous peu, rapportait L’Équipe en début de semaine. Les Merengues auraient précisé à Kyks qu’il s’agirait de sa dernière chance de rejoindre la Casa Blanca.

Vous avez déjà joué au poker ?

100 transferts qui auront lieu avant celui de Mbappé au Real