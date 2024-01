Kylian Mbappé alerte à son tour sur l’augmentation du nombre des matchs

Le football, il a accéléré.

Depuis plusieurs mois, de très nombreux joueurs alertent sur la quantité trop importante de matchs dans le football d’aujourd’hui. Cette fois-ci, c’est Kylian Mbappé qui prend la parole sur ce sujet pour GQ. Le meilleur buteur parisien de l’histoire (238 buts) défend son point de vue, souhaitant avant tout de la qualité pour les fans : « Aujourd’hui, si je décidais de dire : je suis fatigué, je ne joue pas samedi, ça ne passerait pas. Le spectateur qui paie sa place, et qui va peut-être te voir une seule fois dans la saison, veut assister à une performance digne de ce nom et c’est normal. »

. @KMbappe est à la Une du numéro de février de GQ. Capitaine de l’équipe de France à l’horizon de l’Euro 2024, l’attaquant français est aussi à un tournant de sa carrière. C’est quoi la prochaine étape ? Notre entretien exclusif à lire ici ➡️ https://t.co/gLUkOGf3u6 pic.twitter.com/si7Yr8SAM9 — GQ France (@GQ_France) January 17, 2024

Le football de demain tend à ressembler de plus en plus à la ligue américaine de basket, la NBA. Dans des saisons à rallonge, les basketteurs jouent 82 matchs de saison régulière, puis des matchs de play-off pouvant faire monter la note à une centaine de matchs. En tant que passionné de son sport, Kylian Mbappé relativise : « Personnellement je ne suis pas contre jouer autant, mais nous ne pourrons pas être bons à chaque fois et donner au public le spectacle attendu. » Le capitaine des Bleus évoque également dans l’interview le « load management », une méthode endémique à la NBA qui consiste à économiser les stars de son équipe lors des matchs les moins importants, même lorsqu’elles ne sont pas blessées. C’est une pratique qui n’existe pas dans le football, mais qui pourrait arriver un jour : « C’est un mode de gestion différent auquel le foot s’expose si le nombre de matchs augmente. Je ne veux pas faire le donneur de leçon, mais nous devons avoir une réflexion commune pour réussir à offrir le meilleur spectacle possible et que joueurs, spectateurs et instances s’y retrouvent. »

Si les arbitres peuvent faire grève, les joueurs devraient pouvoir s’y mettre également.

