Kevin de Bruyne en route pour la Serie A ?

Kevin de Bruyne va quitter Manchester City, c’est une certitude depuis plusieurs semaines. Mais pour aller où ? En fin de contrat avec City, la légende de Premier League serait dans le viseur du Napoli depuis plus d’un mois, selon Sky Sport Italia. Le média affirme même que les signaux récents sont « encourageants », notamment sur les aspects logistiques liés à l’installation de sa famille, qui aurait apprécié les propositions napolitaines.

Un feu vert du joueur espéré par Naples

Sur le plan contractuel, les bases seraient posées pour faire avancer la négociation jusqu’aux derniers détails. Les Napolitains espéreraient désormais un accord total et le feu vert définitif du joueur.

Interrogé avant le match face au Genoa (2-2), le directeur sportif Giovanni Manna n’a pas démenti : « C’est normal que l’on se concentre toujours sur le marché, on est attentif à toutes les opportunités », a-t-il déclaré au micro de DAZN.

Une façon d’esquiver sans vraiment fermer la porte. Après dix saisons passées à City, De Bruyne pourrait découvrir un nouveau championnat et peut-être rejoindre son compatriote Romelu Lukaku pour distribuer encore quelques caviars sous une nouvelle tunique.

Un mariage qu’on a envie de voir.

