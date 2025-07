Wolverhampton s'offre un des meilleurs joueurs du Mondial des clubs

Jhon, Jhon, Jhon.

Une tradition qui se perd et c’est bien triste. Habitué aux petits portugais techniques ou aux Brésiliens, Wolverhampton a décidé de se pencher sur un Colombien pour améliorer son entrejeu. Jhon Arias, auteur d’une grosse Coupe du monde des clubs avec Fluminense, s’est engagé chez les Loups pour plus de 20 millions d’euros. Un gros deal pour celui qui va découvrir l’Europe, à 27 ans, après avoir fait les très beaux jours des Brésiliens (230 matchs pour 47 buts et 55 passes décisives).

Quatre ans de contrat pour le Colombien

« Il sera réuni avec André avec qui il a joué Fluminense et son coéquipier en sélection, Yerson Mosquera », s’est exprimé Wolverhampton dans son communiqué, annonçant également que le milieu offensif avait signé « un contrat de quatre ans avec un an en option ». Dans un effectif orphelin du très bien vendu Matheus Cunha, parti pour plus de 70 patates à Manchester United, Wolverhampton tente un petit pari avec Arias.

On préfère encore le tumultueux Jhon Durán.

