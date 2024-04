Mauricio Pochettino trouve des excuses à ses joueurs

Le rythme britannique.

L’enchaînement des matchs n’est pas chose facile lorsque l’on est joueur, et ça, Mauricio Pochettino l’a bien compris. Alors que son Chelsea disputait face à Sheffield United (2-2) son second match en trois jours, après la victoire obtenue à l’arraché contre les Red Devils (4-3), l’Argentin est revenu sur l’état de forme de son effectif : « Ce groupe n’est peut-être pas encore assez mûr pour disputer des matchs tous les trois jours. » L’ancien coach du PSG a ajouté sa déception à la parole : « Je tiens à dire que le nul est équitable si l’on analyse le match. Même si nous avons contrôlé la rencontre et que nous avons eu la possession du ballon, nous n’avons pas créé assez de choses. Nous n’avons pas montré notre capacité à être solides et forts et à ne pas encaisser de buts. »

Ce match nul face à la lanterne rouge de Premier League n’arrange pas les affaires des Blues qui stagnent à la 9e place, à près de 16 points des places européennes. Avec un effectif parmi les plus jeunes d’Europe et une infirmerie trop remplie, la saison n’est pas encore terminée pour Chelsea qui doit notamment disputer une demi-finale de Cup face à Manchester City le 20 avril prochain.

Pourvu que l’Europe les laisse tranquille la saison prochaine.

