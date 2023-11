Mauricio Pochettino et son comportement face à City : « Je méritais d’être sanctionné »

Faute avouée à un quart pardonnée.

Après le match nul de Chelsea contre Manchester City (4-4) ce dimanche, Mauricio Pochettino s’est excusé auprès d’Anthony Taylor. Le technicien a en effet exprimé sa colère au coup de sifflet final, après que l’homme en noir a sifflé la fin de la rencontre? alors que Marc Cucurella avait l’occasion de lancer Raheem Sterling en profondeur. En conférence de presse, le coach des Blues est donc revenu sur son attitude : « J’avais l’impression que Raheem pouvait aller marquer le cinquième? mais, en prenant un peu de recul, je me dis que je méritais d’être sanctionné. »

Après son coup de sang, l’Argentin est ainsi revenu sur le devoir d’exemplarité qui lui incombe : « Je veux m’excuser, parce que je n’ai pas donné un bon exemple. »

🗣️ "I deserved to be booked, I crossed the limit."

Chelsea manager Mauricio Pochettino apologises to the officials after an outburst following the full-time whistle against Manchester City 🙏🔵 pic.twitter.com/BAxl3JB78t

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 13, 2023