Matthis Abline réagit à la rumeur Marseille et répond à Waldemar Kita

Quand le mercato interfère avec l’Euro.

Matthis Abline n’est visiblement pas insensible aux sirènes marseillaises. Comme il l’indique dans un entretien accordé à L’Équipe, le jeune avant-centre de 22 ans ne serait pas contre une escapade sur la Canebière, histoire de goûter à la C1. Problème : côté FC Nantes, on ne compte pas brader la marchandise.

Interrogé par le même quotidien, Waldemar Kita avait vite planté le décor : « Abline n’ira pas à l’OM, sauf s’ils paient une fortune, 50 millions d’euros. Ils n’ont pas tant d’argent que ça. Mais j’aimerais qu’il reste. »

« Énormément de trucs me tentent… »

Pas franchement de quoi refroidir le principal intéressé, qui, depuis la Slovaquie où il dispute l’Euro Espoirs avec les Bleuets, a réagi avec le calme d’un mec qui sait très bien que son nom circule. « Ouais, j’ai vu ça… Je ne sais pas trop comment réagir. Il a son avis, et voilà », a déclaré, sourire en coin, celui qui a inscrit 9 buts en 34 matchs cette saison avec le FC Nantes. Quant à la perspective de rejoindre la cité phocéenne, l’idée ne le laisse clairement pas de marbre. « L’intérêt de l’OM ? Énormément de trucs me tentent. Aujourd’hui, je ne me projette pas. Je suis à l’Euro et c’est tout. »

Poncif habituel en somme.

Revivez Marseille-Nantes (2-0)