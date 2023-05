Massimiliano Allegri : « Je suis désolé, mais nous ne pouvions pas en faire plus »

Celle-là était simple.

Présent en conférence de presse après l’élimination de la Juventus en demi-finales de la Ligue Europa par le Séville FC, Massimiliano Allegri a pointé du doigt le manque d’expérience de ses hommes : « Je suis désolé, mais nous n’aurions pas pu faire plus que cela. Nous avons payé pour notre inexpérience, ce sont des étapes nécessaires. » De quoi atténuer la déception de ses supporters et dirigeants, qui comptaient sur une victoire en C3 pour s’assurer une place en Ligue des champions la saison prochaine. La Vieille Dame est en effet toujours dépendante du verdict de la cour de justice italienne, concernant un possible un retrait de neuf points en Serie A, lié à son affaire de transferts illégaux.

Déçu mais pas résigné, Allegri a tout de même tenu à louer le courage de son équipe, avec qui il a encore l’intention de réaliser de beaux parcours : « Il y a beaucoup de choses qui changent au niveau européen, et ces garçons-là apprennent. »

Pas sûr qu’il soit là l’année prochaine.

