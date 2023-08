Martigues enchaîne, le Red Star rebondit

Home sweet home.

De retour dans son antre de Bauer, le Red Star a fait le job contre Sochaux, qui lançait sa saison après des semaines d’incertitude (2-0). Les Audoniens ont pris les devants grâce à un tour de passe-passe de Kémo Cissé, qui s’est débarrassé de son vis-à-vis pour centrer vers son capitaine Cheikh Ndoye, déjà auteur de son troisième but de la saison (3e). Merwan Ifnaoui a enfoncé le clou dans les onze mètres (13e) et les hommes de Habib Beye, battus vendredi dernier, se glissent dans le bon wagon, juste derrière le leader, Martigues. Yanis Zouaoui a offert une courte victoire aux Sang et Or, justement, avec une frappe de Martien sur la pelouse d’Orléans (0-1). À noter que Foued Kadir a été expulsé et manquera le choc du lundi 4 septembre face… au Red Star.

Dijon a signé le carton du soir, et sa première victoire de la saison, aux dépens d’Avranches (5-2). Comme lundi au Mans, Mohamed Ben Fredj a marqué sur penalty. Zakaria Fdaouch a planté un doublé, les deux autres buts dijonnais étant l’œuvre de Jordan Marié et Yanis Chahid. Premier succès également pour Nancy, venu à bout de Cholet (0-2). Nîmes y a cru aussi, mis sur orbite par le troisième but d’Orphé Mbina, mais Le Mans a arraché le nul (1-1).

Dans le match des promus, Épinal a résisté au GOAL FC malgré 40 minutes en infériorité numérique (0-0). Marignane Gignac a pris son premier point face à Châteauroux (1-1), mais le club des Bouches-du-Rhône regrettera de ne pas en avoir pris deux de plus, puisque la Berrichonne s’est retrouvée à dix au bout d’un quart d’heure. Niort et Villefranche Beaujolais se sont eux aussi séparés sur un score de parité (1-1).

Tchin tchin.

Red Star 2-0 Sochaux

Buts : Ndoye (3e), Ifnaoui (13e)

Marignane-Gignac 1-1 Châteauroux

Buts : Diarra (27e) // Nomel (37e)

Expulsion : Fouda (15e) pour la Berrichonne

Cholet 0-2 Nancy

Buts : Thiam (34e CSC), Cissé (55e)

Épinal 0-0 GOAL FC

Expulsion : Laurent (51e) pour Epinal

Orléans 0-1 Martigues

But : Zouaoui (64e)

Expulsion : Kadir (74e) pour Martigues

Nîmes 1-1 Le Mans

Buts : Mbina (28e) // Gueye (71e)

Dijon 5-2 Avranches

Buts : Fdaouch (9e, 58e), Marié (34e), Ben Fredj (41e S.P.), Chahid (55e) // Kerouedan (53e), Dudouit (63e)

Niort 1-1 Villefranche Beaujolais

Buts : Bakayoko (9e) // Louzif (4e)

