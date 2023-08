Sochaux : et maintenant, le terrain !

Sidy Diagne, un ancien du club, de retour après une année à Angers, est devenu le mercredi 23 août la huitième recrue officielle du FCSM. Il est encore trop tôt pour savoir si le jeune défenseur sera qualifié pour affronter le Red Star vendredi au stade Bauer, lors de la 3e journée de National, mais l’essentiel, finalement, est ailleurs. « Il y a encore une semaine, on ne savait pas dans quelle division on allait évoluer. On avait commencé par travailler sur un recrutement pour la Ligue 2. Puis il y a eu la première décision de la DNCG, qui rétrograde le club en National, l’échec du plan de reprise de Romain Peugeot, l’hypothèse du National 3 et même du dépôt de bilan, et finalement, il s’est passé ce que l’on sait grâce à MM. Plessis et Wantiez. Alors, avec l’été que nous avons vécu, ne pas encore savoir quelles recrues seront qualifiées, c’est presque anecdotique », résume le directeur sportif Julien Cordonnier.

Pas de salaire supérieur à 10 000 euros

Avant Diagne, le FCSM avait enregistré huit autres arrivées : Baptiste Valette (Cholet), Koffi N’Dri (Reims), Kevin Hoggas (Beveren, Belgique), Issouf Macalou (Valenciennes), Mouhamadou Drammeh (Vejle BK, Danemark), Julien Dacosta (Nancy), Diego Michel (Versailles) et Thomas Fontaine (Gençlerbirligi, Turquie). « On attend encore d’autres recrues, au moins trois », poursuit Cordonnier, lequel, prudent et visionnaire, n’avait pas attendu le 17 août afin de plancher sur le recrutement pour le National. Il sait, depuis cette date, qu’il doit composer également avec les limites imposées par la DNCG. « Beaucoup de joueurs ont quitté le club. Il ne reste plus grand monde de la saison dernière. On a l’interdiction de recruter à titre onéreux. Donc, on ne peut faire venir que des joueurs libres, ou alors sans verser d’indemnité de transfert, et des prêts. Le tout avec un encadrement de la masse salariale », intervient Jean-Claude Plessis, le nouveau boss, de retour aux affaires après avoir présidé le club de 1999 à 2008. « Cela veut dire également que nous ne pouvons pas nous permettre de verser des salaires trop importants. Cette saison, aucun joueur ne touchera, hors primes, plus de 10 000 euros par mois. On a certes un budget important pour le National (15 millions d’euros, NDLR), mais hors de question de faire n’importe quoi, en donnant de gros salaires », poursuit le dirigeant, en faisant implicitement référence à un passé récent et aux largesses de l’ancienne direction, capable de verser 80 000 euros par mois à un joueur ayant reçu une prime à la signature de 400 000 euros.

Jean-Claude Plessis, qui a en ce moment autre chose à faire que de fourrer son nez dans le recrutement, fait donc entièrement confiance à Cordonnier et à la cellule de recrutement. « Julien connaît bien son métier, il sait ce dont nous avons besoin pour le National, un championnat qu’il ne découvre pas, puisqu’il a occupé des fonctions à Châteauroux et Orléans. Il travaille surtout en relation avec Oswald Tanchot, l’entraîneur. » Le prestige du FCSM reste un argument plutôt vendeur au moment de proposer à des joueurs de venir relever un défi auquel personne, dans ce coin de France, ne croyait vraiment il y a deux mois. « Sochaux a une réputation. Les joueurs qui viennent savent qu’ils devront faire face à la pression, car les supporters veulent des résultats et du beau jeu, mais aussi que leurs adversaires, à Bonal ou ailleurs, les attendront particulièrement. On cible donc des gars qui se sentent capables de faire face à tout cela », ajoute Julien Cordonnier.

Tanchot : « On est clairement dans l’urgence, mais on va finir par trouver notre rythme »

En attendant la date fatidique du 17 août, certains joueurs, qui ont depuis signé leur contrat, patientaient dans un hôtel de Montbéliard, et avaient repris les entraînements le 14, sous la direction d’Oswald Tanchot. L’ancien entraîneur du Havre, qui a décidé de rester en Franche-Comté alors qu’il avait débarqué du Havre avec son adjoint Abasse Ba initialement pour un projet en Ligue 2, sait pertinemment que son effectif n’est pas encore prêt au moment de se coltiner le Red Star. « En juillet, nous avons disputé deux matchs amicaux à Belfort (0-1) et contre Louhans-Cuiseaux (3-0), mais avec des joueurs qui, pour la plupart, ne sont plus là, ou alors avec des jeunes. Avec tout ce qui est arrivé depuis, on essaie de préparer au mieux les joueurs, d’intégrer les recrues qui n’ont pas toutes le même état de forme. Normalement, avant une reprise de championnat, les séances d’entraînement sont plus légères. Là, on doit beaucoup travailler, parfois faire deux entraînements par jour, ce qui n’est pas évident avec la chaleur. »

L’ancien coach du HAC et d’Amiens passe une partie de son temps sur le terrain pour régler ce qui peut l’être avant d’aller affronter le Red Star, et l’autre à échanger avec Julien Cordonnier sur le profil des recrues. « On est clairement dans l’urgence. Le championnat va débuter pour nous, et au moment où je vous parle (l’entretien a été réalisé mardi, NDLR), je ne sais pas quels joueurs seront disponibles en fonction des qualifications, car il faudra attendre jusqu’à jeudi. Nous avons un retard conséquent au niveau de la préparation, deux journées ont été disputées sans nous et notre calendrier s’annonce chargé. On va finir par trouver notre rythme, mais il ne faut pas nous demander d’être au même niveau que les autres équipes du championnat dès vendredi », explique le Mayennais. Et sans doute pas non plus le 1er septembre, quand les Lionceaux accueilleront GOAL FC, dans un stade Bonal qui ne devrait pas être loin d’être plein. Mais à Sochaux, ces derniers temps, on a appris que la vérité d’un jour n’est pas forcément celle du lendemain.

