Marco Reus prolonge avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2024

Le Dimitri Payet du BVB.

Marco Reus (33 ans) a prolongé son contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund, ce jeudi, et il est heureux : « En ce moment, notre équipe et tous nos supporters ont un grand objectif en tête, sur lequel ils doivent se concentrer. Nous voulons devenir champions d’Allemagne et pour cela, nous avons besoin de chaque Borussien. Mais même au-delà, j’ai toujours envie de donner le meilleur de moi-même pour le club, où j’ai déjà passé plus de la moitié de ma vie » . L’Allemand poursuit sur le site du club : « Pour moi, il n’y a rien de plus beau que de marquer des buts devant les meilleurs supporters du monde, et dans le plus beau stade du monde, et de fêter des victoires ensemble ».

For our club 🖤 For our city 💛 He stays! pic.twitter.com/uYfWDAh6nx — Borussia Dortmund (@BlackYellow) April 27, 2023

Le meneur de jeu qui a marqué 8 buts et délivré 7 passes décisives en 26 matchs, toutes compétitions confondues, était en fin de contrat en juin prochain. Hans-Joachim Watzke, le président de la direction du BVB, souligne : « Marco a eu beaucoup de malchance avec les blessures, mais il est « Borussien » jusqu’au bout des ongles . »

L’international allemand (48 sélections, 15 buts) est arrivé au club en 2012, et débutera donc sa douzième saison professionnel à Dortmund.

Sauf s’il se blesse.

