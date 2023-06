Marco Asensio quitte définitivement le Real Madrid

Le PSG se frotte les mains.

Cela ne faisait plus l’ombre d’un doute, puisque les médias espagnols l’ont déjà laissé filtrer ces derniers jours, c’est désormais devenu officiel ce samedi midi : Marco Asensio s’apprête à quitter définitivement le Real Madrid à la fin d’une saison qui se terminera ce dimanche pour le club de la capitale, à la suite d’un match à domicile contre Bilbao. Arrivé à Madrid en 2015 après plusieurs années à Majorque où il avait été acheté pour seulement 3,5 millions d’euros, Asensio s’en va avec 17 titres en poche.

« Nous, Madridistas, n’oublierons jamais sa carrière et son comportement exemplaire pendant toute cette période. Le Real Madrid est et sera toujours sa maison, et nous lui souhaitons, ainsi qu’à toute sa famille, la meilleure des chances dans cette nouvelle étape », a-t-on pu lire dans un communiqué publié par le Real Madrid. La nouvelle étape, justement, n’est pas encore entérinée, mais la destination PSG pourrait le tenter, le club francilien lui proposant un contrat de quatre ou cinq ans.

Il faut bien remplacer le quota d’Espagnols après le départ de Sergio Ramos.

