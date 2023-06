Marco Asensio se rapproche du PSG !

Puisque Kylian Mbappé ne va pas à Madrid, Madrid vient à lui.

Le départ de Leo Messi va obliger le Paris Saint-Germain à se renforcer offensivement, et le champion de France semble avoir choisi Marco Asensio. Selon AS, le supersub du Real Madrid, dont le contrat prend fin le 30 juin, serait très proche de s’engager avec Paris. Un contrat de quatre ou cinq ans l’attendrait dans la capitale. Le PSG devancerait ainsi Chelsea, Liverpool ou encore Aston Villa dans cette course selon le média espagnol. Le joueur de 27 ans a participé à 50 matchs du Real cette saison, en inscrivant 12 buts, mais n’a commencé que 18 rencontres. Son temps de jeu s’est encore réduit par rapport à l’exercice précédent, puisqu’il avait connu 23 titularisations en 2021-2022.

L’OM avait Di Meco, le PSG aura peut-être deux Marco.

