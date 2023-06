Fin de l’aventure pour Sergio Ramos au PSG

Ça va bouger dans tous les sens cet été à Paris.

Deux ans après son arrivée dans la capitale, Sergio Ramos ne continuera pas l’aventure au Paris Saint-Germain. L’ancienne légende du Real âgée de 37 ans va quitter le club parisien d’ici la fin de la saison comme l’a annoncé le PSG via un communiqué.

Le Paris Saint-Germain se réjouit d’avoir vu @SergioRamos défendre ses couleurs avec une telle détermination et lui souhaite très sincèrement le meilleur pour la suite de sa carrière. #MerciRamos pic.twitter.com/HFSR0kS4W8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 2, 2023

Après une première saison quasi blanche du fait d’une blessure, Sergio Ramos est parvenu à redresser la barre lors de sa deuxième année à Paris où il a débuté à plus de trente reprises sous le maillot rouge et bleu. Sous les couleurs parisiennes, Ramos aura décroché deux titres de champion de France ainsi qu’un Trophée des champions. Il y a quelques semaines, pourtant, Christophe Galtier exprimait de façon à peine cachée son envie de voir l’Espagnol rester encore à Paris l’an prochain : « Sergio a connu une saison dernière difficile avec des blessures à répétition. Cette saison, il a pu faire une préparation complète. C’est quelqu’un d’hyperprofessionnel. Quand vous arrivez avec un tel palmarès, c’est que vous mettez forcément toutes les chances de votre côté. Il apporte de l’expérience, de l’exigence, de la rigueur. C’est un joueur important du vestiaire. Son avenir ? Il y a des discussions entre la direction et Sergio. On verra bien ce que ça va donner. Je suis très satisfait de sa saison et de ce qu’il amène en match et au quotidien. C’est un exemple à suivre pour les jeunes. »

Un abrazo Sergio.

Marco Asensio se rapproche du PSG !