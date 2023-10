Manuel Neuer est prêt à faire son grand retour

Tout beau, tout Neuer.

Le grand Manuel fait son grand retour dans les cages du Bayern Munich après quasiment un an d’absence et sa blessure au tibia en décembre dernier. Thomas Tuchel a annoncé que le gardien allemand sera titulaire dans le but face à Darmstadt, dans le cadre de la neuvième journée de Bundesliga, après avoir été éloigné des terrains à cause d’une chute à ski en pleine Coupe du monde (donc après l’élimination de l’Allemagne). Une titularisation que le coach conditionne au fait qu’il « ne se passe rien à l’entraînement ».

🎙 #Tuchel zum Auftakt über einen morgigen Einsatz von Manuel #Neuer: "Wenn jetzt nichts passiert im Training, spielt er morgen. Er freut sich drauf, wir freuen uns drauf. Wahrscheinlich freuen sich viele andere auch drauf." #FCBayern #FCBSVD pic.twitter.com/mRQ918UiRZ — FC Bayern München (@FCBayern) October 27, 2023

Le technicien allemand a déclaré que le champion du monde 2014 attendait ce retour « avec impatience », tout comme lui et sûrement « beaucoup d’autres ». Âgé de 37 ans, le portier allemand revient alors que son club est troisième du championnat, deux points derrière le leader, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

L’occasion idéale pour Tuchel de relancer la mode du libéro.

