Un exil français massif à Manchester United

La French pas trop touch.

Tara Bourne, Jade Moore, Estelle Cascarino et Aïssatou Tounkara viennent d’être libérées par Manchester United comme le précise le club sur son site. Arrivée libre en provenance de l’Atlético de Madrid, lors du dernier mercato d’été, Tounkara (28 ans), sous contrat jusqu’en 2024, n’aura pas fait de vieux os chez les Red Devils. L’internationale française n’a en effet joué que 5 matchs sur la saison avant d’être libérée par sa direction. De son côté, Estelle Cascarino n’a pas connu un destin plus brillant. L’ancienne joueuse de l’OL (2015-2016) était arrivée en janvier dernier, en prêt du PSG pour le reste de la saison. La native de Saint-Priest n’a joué que deux rencontres.

ℹ️ @Aissatou75, @Jade_Moore20, @Tara_Bourne8 and @EstelleCascari1 will all depart United today.

Best of luck for the future and thank you for your service 🔴#MUWomen

— Manchester United Women (@ManUtdWomen) June 30, 2023