Hervé Renard rappelle Amandine Henry pour la Coupe du monde

Hervé Renard a annoncé ce mardi la liste des Bleues qui iront au Mondial cet été (20 juillet – 20 août).

On note les retours d’Aïssatou Tounkara (Manchester United) et d’Amandine Henry (Angel City FC), écartée par Corinne Diacre et qui n’avait plus porté la tunique bleue depuis novembre 2020. En revanche, la gardienne Sarah Bouaddi (PSG) n’a pas été appelée. Si Delphine Cascarino (OL) est forfait à la suite d’une blessure, sa sœur Estelle (Manchester United) participera bien à la Coupe du monde.

Direction l’Australie 🦘🌏 Les 2️⃣6️⃣ Bleues appelées pour la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 🏆#FiersdetreBleues pic.twitter.com/JIi3Z5YVJc — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) June 6, 2023

À noter que cette liste est composée de 26 joueuses, avec quatre gardiennes. Elle sera ensuite affinée pour passer à 23 joueuses, après les quinze jours de préparation.

La liste :

Gardiennes : Chavas, Durand, Peyraud-Magnin, Picaud

Défenseures : Bacha, Cascarino, De Almeida, Karchaoui, Lakrar, Perisset, Renard, Tounkara

Milieux : Dali, Fazer, Geyoro, Majri, Henry, Jean-François, Le Garrec, Toletti

Attaquantes : Asseyi, Becho, Diani, Feller, Le Sommer, Mateo.

