Manchester City, club avec la plus grosse valeur financière liée aux droits de transfert

Quand ça parle argent, Manchester City est toujours dans le coup.

Manchester City domine le classement mondial des clubs détenant la plus grosse masse financière sur des droits de transfert de joueurs, estime le CIES. Dans son habituelle lettre hebdomadaire, l’expert dans les études du sport rapporte qu’au 8 mars dernier, les Citizens possèdent environ 1,46 milliard d’euros à travers des droits de transfert sur des joueurs de leur effectif, prêtés à d’autres clubs ou des pourcentages à la revente. Avec pas moins de 46 jours impliqués, la somme en moyenne est donc de 31,8 millions d’euros par joueur.

Le second dans ce classement est le FC Barcelone avec 1,36 milliard d’euros sur 40 joueurs, ce qui fait donc un chiffre par joueur dépassant légèrement les 34 millions d’euros. C’est le club possédant la meilleure moyenne parmi les équipes du Top 5 ayant les plus grosses valeurs. La troisième place de cette hiérarchie est occupé par le Real Madrid. Pour les clubs Français, Paris rentre dans le Top10 en se hissant à la 8e place, Monaco (27e) et Rennes (28e) intègrent le Top 30. Flamengo (36e) est, lui, le premier club non-européen. Par ailleurs, connu depuis longtemps pour sa liste très élargi de joueurs prêtés, Chelsea a le plus de joueurs concernés par cette étude avec 51 bonhommes.

Fort en affaires, le club de la ville de Manchester.

