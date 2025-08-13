S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Manchester City

Bernardo Silva dénonce l'hypocrisie des haies d'honneur

RFP
Bernardo Silva dénonce l'hypocrisie des haies d'honneur

Breaking news : Bernardo Silva n’aime pas perdre.

Le Portugais a connu plusieurs déconvenues la saison dernière, entre l’élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid et la déculottée en Premier League. S’il a souvent gagné dans le passé avec City, le milieu offensif a confié au quotidien The Times qu’il ruminait après une défaite (surprise), ce qui l’a amené à détester les haies d’honneur : « Je suis mauvais perdant, oui. J’ai joué douze ans à Benfica et ils nous ont appris à haïr la défaite. De mon point de vue, (la haie d’honneur) c’est de l’hypocrisie. »

« Pas besoin que quelqu’un d’autre m’applaudisse »

Pas de bol, la tradition anglaise veut que le champion en titre reçoive une haie d’honneur de la part de son adversaire. En 2020, l’ancien de Monaco aurait dû applaudir les Reds, après avoir fini deuxième à 18 points de Liverpool. Au lieu de ça, Bernardo Silva avait préféré boire son café au bord de l’Etihad Stadium. « S’ils veulent qu’on la fasse, ok, mais je n’allais pas applaudir Liverpool. Je ne célèbre pas une défaite. Et quand je gagne un titre, je n’ai pas besoin que quelqu’un d’autre m’applaudisse. »

Il sait ce qu’il lui reste à faire cette saison : gagner tous les titres possibles.

Donnarumma serait déjà d'accord avec Manchester City

RFP

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Allez-vous prendre un abonnement à Ligue 1 + ?

Oui
Non
Fin Dans 19h
137
188

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine