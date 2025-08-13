Bernardo Silva dénonce l'hypocrisie des haies d'honneur

Breaking news : Bernardo Silva n’aime pas perdre.

Le Portugais a connu plusieurs déconvenues la saison dernière, entre l’élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid et la déculottée en Premier League. S’il a souvent gagné dans le passé avec City, le milieu offensif a confié au quotidien The Times qu’il ruminait après une défaite (surprise), ce qui l’a amené à détester les haies d’honneur : « Je suis mauvais perdant, oui. J’ai joué douze ans à Benfica et ils nous ont appris à haïr la défaite. De mon point de vue, (la haie d’honneur) c’est de l’hypocrisie. »

« Pas besoin que quelqu’un d’autre m’applaudisse »

Pas de bol, la tradition anglaise veut que le champion en titre reçoive une haie d’honneur de la part de son adversaire. En 2020, l’ancien de Monaco aurait dû applaudir les Reds, après avoir fini deuxième à 18 points de Liverpool. Au lieu de ça, Bernardo Silva avait préféré boire son café au bord de l’Etihad Stadium. « S’ils veulent qu’on la fasse, ok, mais je n’allais pas applaudir Liverpool. Je ne célèbre pas une défaite. Et quand je gagne un titre, je n’ai pas besoin que quelqu’un d’autre m’applaudisse. »

Il sait ce qu’il lui reste à faire cette saison : gagner tous les titres possibles.

