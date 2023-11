Luis Rubiales, déjà suspendu par la FIFA, officiellement suspendu en Espagne

T’es pas content ? Suspendu trois ans.

Alors qu’il avait exprimé en début de semaine son désaccord avec la suspension de trois ans qui le menaçait en Espagne, Luis Rubiales a appris ce vendredi que cette sanction serait bien appliquée, d’après une information d’El Español. Le Tribunal arbitral du sport espagnol (TAD) avait entamé la procédure au mois de septembre, à la suite d’une demande du Conseil supérieur des sports (CSD).

Cette nouvelle suspension, distincte de celle de trois ans infligée par la FIFA à l’ex-président de la Fédération espagnole, se divise en deux parties : une suspension d’un an et demi pour avoir embrassé de force Jenni Hermoso en juillet dernier après la victoire de l’Espagne en Coupe du monde féminine, et un an et demi pour avoir touché ses parties intimes de manière obscène et provocatrice le même jour. Luis Rubiales devrait faire appel de cette sanction, qui lui interdit d’exercer toute activité liée au sport en Espagne durant trois ans.

