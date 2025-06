Luis Enrique s’en prend aux pelouses de la Coupe du monde des clubs malgré la qualification

La pelouse passe à l’orange, Luis Enrique au rouge.

Malgré la victoire du Paris Saint-Germain contre Seattle, permettant aux Parisiens de se qualifier en huitième de finale, Luis Enrique s’en est pris à la pelouse après la rencontre. En conférence de presse, le technicien de la capitale n’a pas hésité à remplacer Diego Simeone dans l’art de la critique. Et visiblement, il en avait gros sur la patate. « Le ballon rebondissait comme un lapin aujourd’hui (hier) », dénonçait l’ancien coach de Barcelone.

Un problème d’arrosage

Habitué à mettre des 5-0 en finale de Ligue des champions, le PSG a eu plus de mal lors des deux derniers matchs, en s’inclinant 1-0 dans un premier temps face au Botafogo de Johnny avant de s’imposer 2-0, contre Seattle. « Il ne s’agit pas seulement de la pelouse des matchs, mais aussi celle des entraînements, a pointé du doigt le vainqueur de la Ligue des champions. Avant, c’était du gazon synthétique, maintenant, c’est du gazon naturel, mais ils doivent l’arroser à la main. Ils l’ont fait à la mi-temps, mais dix minutes plus tard, le terrain était à nouveau sec. Pour notre jeu, c’est un problème. On ne joue pas au niveau que l’on souhaite ». En huitième de finale, les Parisiens affronteront l’Inter Miami de Luis Suarez et Léo Messi.

Et quand tu joues à Nashville tous les hivers, t’es habitué aux terrains compliqués.

