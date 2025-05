Pour Luis Enrique, ce PSG-Inter sera « l’une des meilleures finales de Ligue des champions de ces dernières années »

La tension monte !

Dans dix petits jours, le Paris Saint-Germain jouera sa deuxième finale de Ligue des champions de son histoire. En conférence de presse ce mercredi à l’occasion du media day à Poissy, Luis Enrique a abordé en long, en large et en travers ce rendez-vous historique conte l’Inter Milan. L’Espagnol a particulièrement loué la tactique de son homologue Simone Inzaghi, et s’attend à un match équilibré.

« Nous avons les mêmes caractéristiques »

Interrogé sur les enseignements à tirer de la folle double confrontation entre l’Inter et le FC Barcelone, Luis Enrique a d’abord eu le regard du « supporter » avant d’enfiler le costume « d’entraîneur ». « Ils sont bons en transition, en attaque, sur coup de pied arrêté. Ils sont très bons avec le ballon et nous avons les mêmes caractéristiques », analyse le technicien parisien, dans des propos rapportés par Le Parisien. Avec les fusées Denzel Dumfries et Federico Dimarco sur les ailes, la défense barcelonaise peut en témoigner.

Comme le PSG, l’Inter d’Inzaghi a un style de jeu identifiable et propre à lui avec ce 3-5-2 létal, porté par la paire offensive Marcus Thuram – Lautaro Martínez. « L’Inter, c’est plus que ça. Il faut les arrêter collectivement. Ils sont capables de jouer un football collectif. En fonction de ce dont ils ont besoin, ils trouvent des solutions. » Des solutions miracles venues de nulle part, comme celle de retrouver Francesco Acerbi en poste de numéro 9 dans le temps additionnel d’une demi-finale de Ligue des champions. Et qui fonctionne !

Le but d’Acerbi, le but du 3-3 à la 90e+3 pic.twitter.com/je8FbCZrEN — Bruno Constant (@Bruno_Constant) May 6, 2025

« Ils nous ressemblent dans leur façon de jouer. Peu importe qui il manque, tu verras les mêmes choses sur le terrain. Ils peuvent défendre haut ou bas. Ils sont difficiles à jouer. Mais nous aussi nous sommes difficiles à affronter, ce sont deux styles semblables. » Luis Enrique ponctue en annonçant que ce sera « l’une des meilleures finales de Ligue des champions de ces dernières années », et qu’il s’agira « d’en profiter ».

