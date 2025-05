Didier Deschamps sera-t-il pour le PSG face à l'Inter ? « Vous êtes pas sérieux... »

Tu sais que tu es pour l’OM et l’Inter quand…tu n’es pas le sélectionneur des Bleus !

Didier Deschamps sera-t-il à 100% derrière le PSG en finale de la Ligue des champions ou l’ancien Marseillais vainqueur en 1993 qu’il est prend-il le dessus sur son rôle de sélectionneur de l’équipe de France ? Il ne fallait pas interroger le double D à ce sujet, ce mercredi en conférence de presse. « Vous êtes pas sérieux de poser une telle question ? Il faut la poser à quelqu’un au Vieux-Port, vous serez sûr de la réponse », a-t-il lancé dans un sourire.

« La meilleure des choses pour le foot français »

Avant de recentrer le jeu : « Moi, je suis sélectionneur. Il y a une équipe française… Même si j’ai un passé marseillais, ça me paraît tellement évident. Vous ne devriez même pas me poser cette question ! Même si j’ai deux joueurs concernés avec l’Inter, Benjamin (Pavard) et Marcus (Thuram), évidemment que ce serait la meilleure des choses pour le foot français. »

Lui, au moins, ne connaît pas l’enfer de la billetterie pour choper une place à l’Allianz Arena.

