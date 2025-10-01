S’abonner au mag
  International
  Israël

L'UEFA gèle le vote sur la suspension d'Israël face au plan de paix de Donald Trump

L’UEFA a décidé de suspendre le vote sur l’exclusion d’Israël de ses compétitions, afin de laisser une chance au plan de paix présenté par le président américain Donald Trump. L’instance européenne du football devait initialement tenir cette semaine une réunion d’urgence, une large majorité de ses membres s’étant prononcée pour une suspension d’Israël en raison de la guerre à Gaza et des accusations de génocide portées par une commission de l’ONU.

Washington s’oppose à la suspension d’Israël

Selon le Times, la rencontre entre Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a changé la dynamique. Huit pays musulmans et arabes, le Qatar, l’Arabie saoudite, l’Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis, le Pakistan, l’Indonésie et la Turquie, ont annoncé leur soutien à la proposition américaine, qui vise à mettre fin au conflit, reconstruire Gaza et empêcher tout déplacement forcé de la population palestinienne.

Cette évolution a conduit les dirigeants de l’UEFA à juger prématuré le vote sur une suspension, même si l’option reste sur la table en cas de poursuite des opérations israéliennes à Gaza. La suspension d’Israël aurait privé son équipe nationale de la possibilité de se qualifier pour la Coupe du monde 2026, ce à quoi Washington s’oppose fermement.

En parallèle, la Fédération norvégienne de football a annoncé qu’elle reverserait les bénéfices de son match de qualification contre Israël, prévu le 11 octobre, à l’aide humanitaire pour Gaza.

La présidente de la Fédération norvégienne appelle à la suspension d’Israël des compétitions internationales

