Championne d'Europe, Lucy Bronze révèle avoir joué tout le tournoi blessée

C’est Sonia Bompastor qui doit être contente.

Vainqueure de l’Euro contre le favori espagnol au terme d’une énième séance de tirs au but rocambolesque (1-1, 3-1 TAB), Lucy Bronze a passé sa compétition à serrer les dents. La joueuse de Chelsea aux 140 sélections a révélé avoir disputé cet Euro en Suisse avec une fracture au tibia. « J’ai joué tout le tournoi avec un tibia fracturé, et ensuite je me suis blessé au genou de l’autre jambe », a confessé la latérale anglaise dans des propos rapportés par la BBC.

«Si c’est ce qu’il faut faire pour jouer pour l’Angleterre, je le referai », a poursuivi l’ancienne Lyonnaise. « Nous n’avons jamais cessé de croire en nous-mêmes, malgré tout le bruit autour. Jouer 120 minutes deux fois de suite et gagner aux tirs au but dans ces deux matchs, c’est incroyable. Je ne crois pas qu’on pensait à la Coupe du monde (défaite en finale contre cette même Espagne, en 2023, NDLR). Gagner aux tirs au but procure une sensation incroyable », s’est extasiée la désormais double championne d’Europe.

Attention au syndrome Samuel Umtiti…

