Saint-Étienne tient son protagoniste.

Auteur d’un doublé face à l’OL ce dimanche soir dans le derby remporté par l’AS Saint-Étienne contre l’Olympique lyonnais (2-1), Lucas Stassin est revenu sur sa semelle maladroite posée sur le tendon de Corentin Tolisso : « Je suis un peu étonné qu’il me mette le rouge direct, je pensais prendre jaune parce que c’est vrai que j’arrive en retard. Mais je ne voulais pas lui faire mal, il protège bien la balle avec sa cheville. Ce n’était pas mon intention de le blesser en tout cas. » D’abord expulsé, le Belge a finalement été sauvé par la VAR qui ne lui a mis qu’un carton jaune.

Un sursis salvateur puisque l’ancien d’Anderlecht a notamment inscrit le but vainqueur après cette polémique. De quoi permettre à l’ASSE de recoller au barragiste Le Havre aux points et de croire plus que jamais en son maintien.

Héros pour les uns, bourreau pour les autres.

ASSE : Stassin, l’homme qui les rend Afou !