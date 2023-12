Lucas Chevalier : « Je ne sais pas si je vais encore vivre ça dans ma carrière »

Marcin Bulka n’est plus seul.

Face à Metz, Lucas Chevalier a détourné deux penaltys, jouant un grand rôle dans la victoire de Lille. Une performance brillante – déjà réussie par le niçois Marcin Bulka face à Monaco cette saison – sur laquelle il s’est confié après la rencontre. « Cela n’arrive pas tous les jours, je ne sais pas si je vais encore vivre ça dans ma carrière, s’est-il projeté. C’est bien pour la confiance, ça restera une performance que je ne vais pas oublier. »

« Quand le premier tireur (Simon Elisor, NDLR) a posé le ballon, un gaucher, je l’ai regardé cinq secondes et je me suis dit qu’il allait croiser. J’y suis allé à fond, j’essaie juste de choisir un côté en fonction du tireur et de ne pas dévier », détaille encore le héros nordiste. C’est d’ailleurs après avoir lui-même concédé la faute que Chevalier a détourné le deuxième penalty, tiré par Lamine Camara. L’attaquant joue bien le coup, il touche le ballon juste avant que j’intervienne, c’est bien joué de sa part, a-t-il reconnu. J’étais serein. »

Faire des fautes pour pouvoir arrêter soi-même le penalty derrière, sacré technique.

Lille s'impose face à Metz