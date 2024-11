Lucas Chevalier : « Il y a des étapes au-dessus de Lille »

Une étape comme une autre.

Il suffisait d’observer son visage illuminé, lors de son arrivée à Clairefontaine ce lundi, pour comprendre dans quel état se trouvait Lucas Chevalier. Appelé pour la première fois avec les A, le portier lillois est l’attraction de ce (court) rassemblement, qui verra les Bleus défier Israël jeudi, et l’Italie dimanche soir à San Siro. Un sacrée étape dans la carrière du jeune portier (23 ans), qui a prouvé qu’il maîtrisait aussi bien les parades que les points presse. « C’est une découverte pour moi, un privilège et une fierté », affirme le portier ce mardi, qui a eu le « plaisir » de retrouver Mike Maignan, trois ans après l’avoir côtoyé au LOSC.

Chevalier voit en grand

Auteur d’un début de saison remarquable, notamment en Ligue des champions, Lucas Chevalier reconnaît le chemin à parcourir avec les Bleus. « On est clairement dans une phase d’adaptation, d’acclimatation avec le groupe, estime le joueur formé au Domaine de Luchin. J’ai devant moi Brice Samba, très expérimenté, et Mike Maignan. On se doit aussi d’avoir du respect envers les autres gardiens, d’arriver avec de l’humilité. » Pour rappel, Didier Deschamps avait précisé que le gardien du LOSC avait profité de l’absence d’Alphonse Areola.

Troisième dans la hiérarchie des gardiens, le Nordiste sait que l’évolution de son statut avec la sélection passe inéluctablement par un changement de club.« Lille est un très grand club européen. Mais il y a des étapes au-dessus. Il est certain que lorsque tu joues dans de très grands clubs, tu joues de plus grandes affiches, t’es plus regardé, t’as plus d’exigences. »

Il y a d’abord de belles choses à aller chercher avec ce LOSC, n’est-ce pas ?

Lucas Chevalier comme un enfant lors de son arrivée à Clairefontaine