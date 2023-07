L'OM dévoile ses nouveaux maillots pour la saison prochaine

« Inspirés par les éléments et les Hommes qui ont façonné la cité phocéenne. »

Alors que la reprise de l’entraînement était prévue ce lundi à l’OM, le club provençal a dévoilé ses nouveaux maillots, qu’il portera lors de la saison 2023-2024. La tenue domicile est classique : blanc avec un col et des manches bleu ciel, quelques teintes de gris, short blanc, chaussettes blanches. Le maillot extérieur, très méditerranéen, est lui bleu « océan » avec quelques lignes blanches rappelant les houles.

Inspirés par les éléments et les Hommes qui ont façonné la 𝙘𝙞𝙩𝙚́ 𝙥𝙝𝙤𝙘𝙚́𝙚𝙣𝙣𝙚, les nouveaux maillots de l’Olympique de Marseille sont ancrés dans l’histoire de Marseille. 🔵⚪ pic.twitter.com/LyzwLSwrSb — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2023

Pour cette saison, exit « Cazoo », le nouveau sponsor au centre du maillot est marseillais : « CMA CGM » (pour « Compagnie maritime d’affrètement – Compagnie générale maritime »), une grande société maritime dont le siège mondial se situe dans la cité phocéenne. CMA CGM ne deviendra en revanche pas propriétaire du club, comme cela avait pu l’être évoqué : « Je vais vous répondre avec trois lettres : N-O-N. Notre soutien s’arrêtera au sponsoring », a déclaré la dirigeante de la société, Tanya Saadé Zeenny, dans les colonnes de La Provence. Les féminines et les jeunes auront le même sponsor. « D’or et de platine », le label de la star du rap marseillais Jul, a également prolongé le partenariat avec l’OM pour un an.

À noter que 24 minots (U11 et U13) du FC La Castellane ont participé sans le savoir au dévoilement de ces deux maillots, avec une fresque qui s’est petit à petit dévoilée sous leurs pieds, sur le terrain qu’ils ont foulé lors d’un tournoi organisé par Puma dimanche après-midi.

Là où la passion est omniprésente, ces 𝐦𝐢𝐧𝐨𝐭𝐬 𝐦𝐚𝐫𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐚𝐢𝐬 pensaient jouer un simple tournoi. En réalité, grâce à @pumafootball, ils ont dévoilé au monde les nouveaux maillots Domicile et Extérieur de l’Olympique de Marseille. 🔵⚪️#LHistoireSecritSousVosPieds ✍️ pic.twitter.com/uUhUhJ9fWm — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 3, 2023

