L'OM, club le plus fair-play de Ligue 1

Ça n’est plus ce que c’était, la furia marseillaise.

Après huit journées, soit le quart du championnat, l’OM est le club de Ligue 1 qui effectue le moins de fautes (77). Montpellier en a officiellement fait seulement 74, mais il faut dire que ses 9 fautes commises face à Clermont, le 8 octobre, ne sont pas comptabilisées à l’heure actuelle à cause de l’arrêt du match. Les autres bons élèves sont Clermont, donc (82), Paris (même total) et Rennes (83).

🟨 Le club ayant écopé du plus de cartons jaunes 📌 Le club ayant effectué le plus de fautes 🤕 Le club ayant subi le plus de fauteshttps://t.co/0qQjddITBU — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 17, 2023

Par ailleurs, Lille est l’équipe qui a subi le plus de fautes (117) et Monaco l’équipe qui en a commis le plus (121). Au niveau des cartons jaunes, Lens et Monaco (22 biscottes) sont les cancres, Le Havre (7) et Lorient (8) les fayots. Enfin, la moyenne d’expulsions par match (0,13) est plus basse que les cinq dernières saisons.

Vous en tirerez les conclusions que vous voulez.

Marcelino a refusé l'Arabie saoudite