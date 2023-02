Retour de bâton.

Neuf mois après le fiasco de la finale au Stade de France, qui a profondément marqué les supporters de Liverpool, Anfield avait un message à faire passer ce mercredi en marge du match face au Real Madrid. L’hymne de la Ligue des champions a été couvert de sifflets pendant l’avant-match, et de multiples banderoles ont été brandies dans les tribunes.

Liverpool supporters are unveiling a selection of special banners on the Kop tonight after the release of the official report into the Champions League final fiasco.@UEFA, Aleksander Čeferin, Martin Kallen, @GDarmanin and @AOC1978 are their targets. pic.twitter.com/4qtWuFSLkR

— Daniel Austin (@_Dan_Austin) February 21, 2023