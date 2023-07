Liverpool organise une soirée pyjama à Anfield

Du calme, le but est d’abord d’aider les plus démunis.

Ça s’appelle « Kip on the Kop » et ça se déroulera la nuit du samedi 9 au dimanche 10 septembre prochain. Le défi est simple : collecter des fonds vitaux pour soutenir les sans-abri de toute la ville et sensibiliser les moins démunis aux défis auxquels ils sont confrontés. Pour cela, le club de Liverpool propose à toute personne qui souhaite tenter l’aventure – la condition d’être habitant de la ville n’est pas précisée dans le communiqué – de venir dormir sur la pelouse d’Anfield avec son sac de couchage. 30 livres pour y accéder. Tous les fonds collectés seront versés au programme Global Works de la Fondation LFC, qui interviendra massivement dans la région.

Si vous avez plus de 16 ans, ça se passe par ici !

