Arne Slot dément l’existence d’une sanction financière contre Hugo Ekitike

Une page à tourner.

Rappelé à l’ordre par Arne Slot après son carton rouge pris contre Southampton en Cup mardi dernier, Hugo Ekitike a longuement fait parler de lui cette semaine. Alors que le Daily Mail annonçait que le Français se verrait retirer deux semaines de salaire en guise de sanction, son entraîneur a tenu à démentir cette information, ce vendredi en conférence de presse : « Si pour vous, la sanction signifie une amende, ce n’en est pas une, car il n’en a pas reçue. […] Nous commettons tous des erreurs, et dans ce club, on a le droit de faire une erreur sans avoir d’amende immédiatement. »

"He said sorry straight away to his teammates" Arne Slot discusses Hugo Ekitike's suspension ahead of Liverpool's game against Crystal Palace this weekend 🔴 pic.twitter.com/bnw6ZJMRG8 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 26, 2025

L’occasion en or pour Chiesa ?

L’ancien du PSG s’est immédiatement excusé auprès de ses coéquipiers après son expulsion, a précisé Slot, qui s’est par ailleurs réjoui de la bonne forme de Federico Chiesa, passeur sur le but en question et élu homme du match contre Southampton : « Le point positif, c’est que Federico Chiesa se montre à la hauteur en ce moment. » Le technicien néerlandais a d’ailleurs confirmé que l’Italien remplaçait le malheureux Giovanni Leoni sur la liste des joueurs inscrits en Ligue des champions.

Le sauveur de l’Italie, c’est lui.

