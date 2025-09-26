S’abonner au mag
Arne Slot dément l'existence d'une sanction financière contre Hugo Ekitike

Arne Slot dément l’existence d’une sanction financière contre Hugo Ekitike

Une page à tourner.

Rappelé à l’ordre par Arne Slot après son carton rouge pris contre Southampton en Cup mardi dernier, Hugo Ekitike a longuement fait parler de lui cette semaine. Alors que le Daily Mail annonçait que le Français se verrait retirer deux semaines de salaire en guise de sanction, son entraîneur a tenu à démentir cette information, ce vendredi en conférence de presse : « Si pour vous, la sanction signifie une amende, ce n’en est pas une, car il n’en a pas reçue. […] Nous commettons tous des erreurs, et dans ce club, on a le droit de faire une erreur sans avoir d’amende immédiatement.  » 

L’occasion en or pour Chiesa ?

L’ancien du PSG s’est immédiatement excusé auprès de ses coéquipiers après son expulsion, a précisé Slot, qui s’est par ailleurs réjoui de la bonne forme de Federico Chiesa, passeur sur le but en question et élu homme du match contre Southampton : « Le point positif, c’est que Federico Chiesa se montre à la hauteur en ce moment. » Le technicien néerlandais a d’ailleurs confirmé que l’Italien remplaçait le malheureux Giovanni Leoni sur la liste des joueurs inscrits en Ligue des champions.

Le sauveur de l’Italie, c’est lui.

Héros de Liverpool en août, il signe son premier contrat professionnel

