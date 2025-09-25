Hugo Ekitike sanctionné par Liverpool après son carton rouge

Célébration, sanction.

Après son carton rouge reçu en League Cup face à Southampton (2-1), Hugo Ekitike a été rappelé à l’ordre par son coach Arne Slot. L’attaquant français, tout juste débarqué dans la Mersey pour une somme colossale, sera suspendu face à Crystal Palace ce week-end en Premier League. Mais ce n’est pas tout…

Une belle sanction financière

Selon le Daily Mail, Liverpool va appliquer une sanction financière à son joueur, en lui retirant l’équivalent de deux semaines de salaire (soit 625 000 euros, quand même). Une preuve qu’en PL, on ne rigole pas. Le moindre faux pas se paye, alors que les clubs veulent s’assurer une préservation de leur image. Surtout quand le joueur en question a couté le prix d’un yacht de cent mètres (on vous conseille le Venus, celui de Steve Jobs).

Il devrait s’en sortir à la fin du mois, on vous rassure.

