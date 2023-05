Lionel Messi n’aurait pas reçu l’accord de son staff pour se rendre en Arabie saoudite

Nouveau coup dur pour ceux qui croient en l’institution parisienne.

Lionel Messi (35 ans), actuellement en Arabie saoudite à l’occasion d’un voyage à des fins commerciales, n’aurait pas reçu l’accord de Christophe Galtier ou de Luis Campos pour s’y rendre. Le journal L’Équipe rapporte que seule la direction du club aurait été mise au courant de cette absence, que les deux hommes ainsi que les joueurs ont pour certains constatée ce lundi à l’entraînement.

Une situation qui mettrait bien évidemment en rogne le staff. Puisque, si l’entraîneur du Paris Saint-Germain avait promis deux jours de repos (lundi et mardi) à son équipe en cas de succès face à Lorient, celle-ci s’est bien inclinée face aux Bretons (1-3), l’attaquant avait donc organisé à l’avance son excursion lors de ces deux journées. Un voyage qui aurait déjà été reporté à deux reprises depuis le début de la saison et qui ne pouvait plus l’être en raison de l’arrivée de la saison des hautes températures dans la région saoudienne. En fin de contrat cet été, l’Argentin semble toujours plus loin d’une prolongation de son bail avec son club actuel.

On en rit ou on en pleure à Paris ?

