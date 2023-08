Lionel Messi évoque encore son mal-être parisien

Pas la vie en rose.

Dans un entretien accordé à Apple TV +, Lionel Messi a de nouveau exprimé le mal de vivre qu’il a ressenti pendant les deux ans durant lesquels il a vécu à Paris. Pour lui et sa famille, ces deux années n’ont apparemment pas été une période heureuse : « Nous avions passé deux ans difficiles. La vérité est que ça ne s’est pas bien passé, nous avons eu du mal. » Le joueur de 36 ans s’est aussi exprimé sur sa nouvelle vie à Miami : « C’est un peu comme revenir à la vie que nous avions à Barcelone : apprécier le quotidien, les enfants, dans une famille qui va bien. J’apprécie aussi le quotidien sportif, ce qui n’était pas le cas. Maintenant qu’un peu de temps a passé, je peux dire que nous avons eu raison de dire que (Miami) était le bon endroit où venir. »

Concernant son futur, l’ancienne légende du Barça a assuré qu’il « ne pense pas encore » à la retraite: « J’aime jouer, être sur le terrain avec un ballon, faire de la compétition et m’entraîner. Je ne sais pas combien de temps je vais encore jouer, mais je vais essayer d’en profiter tant que je peux, tant que je vais bien, et on verra. » En tout cas, son adaptation dans son nouveau club se passe bien, avec déjà un trophée de gagné.

En même temps au PSG il n’y avait pas Corentin Jean.

L'Inter Miami et Lionel Messi en finale de la Coupe des États-Unis