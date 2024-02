L'international marocain Ilias Chair condamné à un an de prison ferme

Le kayak est un sport dangereux.

La justice belge a condamné ce vendredi Ilias Chair, international marocain comptant treize sélections et évoluant aux Queens Park Rangers, à deux ans de prison, dont une année avec sursis. Le footballeur était accusé d’avoir fracturé le crâne d’un conducteur de bus avec une pierre lors d’une bagarre. Il écope aussi d’une amende de plus de 15 000 euros.

D’après le Daily Mail, le joueur était en vacances avec son frère et des amis à Bazeilles, lors de l’été 2020. Alors que le petit groupe devait reprendre un bus après une sortie en kayak, une femme s’est montrée agressive en voulant monter en première dans le véhicule. Une bagarre générale a éclaté, et c’est là qu’Ilias Chair a vraisemblablement jeté une pierre sur le crâne du conducteur de bus, lui faisant perdre connaissance. « Les conséquences ont été dramatiques pour le conducteur Niels T., a rappelé le procureur d’Anvers. Il a subi une grave fracture du crâne de deux centimètres et a été transporté à l’hôpital de Reims dans un état critique. Le coup a été presque fatal pour lui, et il en ressent encore les séquelles. »

Deux autres prévenus, dont le frère du joueur, ont été respectivement condamnés à six et douze mois de prison avec sursis. Ilias Chair nie être celui qui a jeté la pierre sur la victime. QPR, son club, s’est contenté de publier un communiqué très court pour signaler que « la procédure judiciaire n’est pas encore conclue, le club ne fera donc aucun autre commentaire à ce stade ».