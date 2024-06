L’impuissance de Phil Foden résumée en un tweet

Le soir, Phil dentaire est plus utile que Phil Foden.

Parti en vitesse à Manchester pour assister à la naissance de son troisième enfant, Phil Foden vit une première partie d’Euro pour le moins compliquée, à l’instar de toute l’équipe d’Angleterre.

3 – Phil Foden has passed the ball more times to Jordan Pickford (3) than to Harry Kane (1) at EURO 2024. Ineffective. pic.twitter.com/EmOeGIXTmD

— OptaJoe (@OptaJoe) June 26, 2024