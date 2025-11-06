L’impuissance de Didier Deschamps face au calendrier surchargé et aux blessures

Se plaindre, à quoi bon ?

Orphelin d’Ousmane Dembélé, de Désiré Doué ou encore d’Aurélien Tchouaméni pour le rassemblement à venir de l’équipe de France, Didier Deschamps s’est livré sans détour sur le calendrier surchargé.

« Est-ce que ça servirait à quelque chose de tirer la sonnette d’alarme ? Le constat est fait par tout le monde, le calendrier est ce qu’il est, avec l’accumulation des matchs et les déplacements plus ou moins loin, a analysé le coach des Bleus en parallèle de l’annonce de sa liste ce jeudi. Les seuls qui peuvent avoir du poids sur la question, ce sont les joueurs. 90% d’entre eux jouent moins, mais les 10% qui sont au niveau pour être en sélection sont ceux qui jouent beaucoup plus. »

📍 Le point médical après Paris - Bayern. @Aspetar — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 5, 2025

Jules Koundé traverse une mauvaise période

Cette situation affecte fortement l’écurie du PSG depuis le début de saison, notamment son Ballon d’or Ousmane Dembélé : « Je suis triste pour Ousmane. Il enchaîne les blessures à plusieurs endroits différents. Son absence ne fait pas du bien au PSG, ni à nous », a déploré Didier Deschamps.

Ce constat se vérifie avec le cas Jules Koundé, qui a disputé 61 matchs la saison passée : « Il est moins performant, mais son équipe (le FC Barcelone) aussi. C’est un joueur qui a beaucoup joué, ça devient difficile au bout d’un moment. Il a eu une préparation compliquée, et il est obligé d’enchaîner à cause des blessés dans son club. »

Les syndicats de joueurs ne sont pour l’instant pas écoutés.

Didier Deschamps aurait préféré « éviter de jouer un 13 novembre »