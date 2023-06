Lille cale à Troyes et jouera la Ligue Europa Conférence

Troyes 1-1 Lille

Buts : Rony Lopes (72e) pour Troyes // Diakité (52e) pour le LOSC

Lille lâche sa quatrième place au finish et termine cinquième.

Au terme d’une énième rencontre frustrante et qui laissera beaucoup de regrets, les Lillois n’ont pu faire mieux qu’un match nul (1-1) au stade de l’Aube face à Troyes.

Dès le premier acte, le message est clair : Lille va devoir batailler pour trouver les solutions face à un bloc troyen compact et bien en place. La première occasion est d’ailleurs auboise, en contre, mais Lucas Chevalier dégoûte Mama Baldé. Au fil des minutes, les Dogues font de plus en plus peur par l’intermédiaire d’Angel Gomes qui trouve la barre d’une frappe aux 25 mètres, puis le poteau gauche de Gauthier Gallon sur coup franc.

Au retour des vestiaires, Lille va parvenir à ouvrir le score sur un centre en retrait de Jonathan Bamba repris par Bafodé Diakité au point de penalty (0-1, 52e). Le LOSC a fait le plus dur, mais comme souvent cette saison, va laisser son adversaire revenir à sa hauteur : sur un mouvement collectif troyen démarré côté droit, Rony Lopes ouvre son pied à l’entrée de la surface et égalise pour l’ESTAC (1-1, 72e). Lille est punie, ne parviendra pas à reprendre les devants et jouera l’an prochain la Ligue Europa Conférence à la suite du succès de Rennes à Brest et à la défaite à domicile de Monaco face à Toulouse.

Le LOSC, tout simplement.

Troyes (5-2-3) : Gallon – Zoukrou, Palmer-Brown, Salmier, Baldé (Bruus, 84e), Larouci (Yade, 75e)- Kouamé (Sacko, 75e), Chavalerin – Rony Lopes (Tardieu, 90e), Mama Baldé, Ugbo. Entraîneur : Patrick Kisnorbo.

Lille (4-3-3) : Chevalier – Gudmundsson (Weah, 46e), Alexsandro, Fonte, Diakité – André, Angel Gomes (Baleba, 81e), Cabella (Bayo, 90e) – Bamba, Ounas (Zhegrova, 73e), David. Entraîneur : Paulo Fonseca.

