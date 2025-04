Pour Courtois, le Real Madrid a manqué... d’un Joselu

Ce mercredi soir, le Real Madrid a quitté la Ligue des champions par la petite porte. Éteints par un Arsenal appliqué et efficace, les Merengues ont été renvoyés à leurs lacunes. En zone mixte, Thibaut Courtois a mis des mots sur ce qui n’a pas fonctionné.

« Au début, on a mis de l’intensité, on a créé le danger… mais Arsenal est une équipe qui défend bien, qui est très bien organisée. On pensait pouvoir ouvrir le score en première mi-temps, et ça aurait pu tout changer », a analysé le portier belge au micro de Movistar. Malgré un penalty stoppé face à Saka, Courtois n’a pas pu empêcher les Gunners de plier l’affaire : « On y a cru, mais on n’a pas été performants offensivement. Je ne pense pas que Raya ait eu besoin d’un seul gros arrêt. »

Et c’est bien là le problème selon lui : l’animation offensive. Sans détour, le gardien du Real a envoyé un petit missile en direction de ses attaquants. « On ne peut pas s’attendre à ce que nos quatre offensifs dribblent trois mecs à chaque action. Il faut jouer en équipe, créer des occasions ensemble. »

La terrible absence de Joselu

Un constat dur, mais lucide, sur une équipe qui s’est souvent reposée sur les fulgurances de Vinícius ou de Mbappé cette saison. « S’ils sont doublés en marquage, ça peut passer une fois, mais pas cinq (Coucou Jeff Tuche). Il faut varier, proposer autre chose collectivement », a martelé Courtois. Une absence a pesé, selon lui : « Cette année, on n’a pas un vrai attaquant de surface. On centre beaucoup, mais il manque ce point d’ancrage, comme Joselu la saison dernière. Il faut analyser ça, vraiment. »

Courtois n’a pas cherché d’excuses. Pas de VAR, pas de complot. Seulement un Arsenal supérieur : « Il faut faire preuve d’autocritique. On forme une équipe, mais on doit jouer comme une équipe, aussi. »

Prends-en d’la graine, Lucas.

Très belle audience pour Real Madrid-Arsenal sur Canal+