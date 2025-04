La déclaration de rageux de Lucas Vázquez après Real Madrid-Arsenal

Apprendre à perdre.

Éjecté de la Ligue des champions par un Arsenal solide et efficace sur la double confrontation (5-1 au cumul), Lucas Vázquez a visiblement peu goûté au style de jeu des Gunners au retour.

S’il a d’abord reconnu pour Movistar que le jeu de son équipe « a été insuffisant » et qu’il leur avait manqué « plus de clarté et de patience avec le ballon », son analyse du jeu des Canonniers laisse à désirer.

« En première période, ils n’ont quasiment rien fait »

« Il faut dire aussi que les joueurs d’Arsenal ne sont venus que pour défendre, pour jouer leur rôle, a enchaîné le latéral espagnol, sûrement à chaud, sans aucune lucidité et peut-être pas au courant que les Londoniens avaient une avance de trois buts à gérer. En première période, ils n’ont quasiment rien fait. En seconde, notre équipe était engagée vers l’avant pour essayer de marquer, et c’est comme ça qu’ils ont obtenu la victoire. »

Visiblement, tout le monde n’est pas Aston Villa dans la défaite.

