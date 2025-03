Luis Enrique est très fier de son équipe après la défaite du PSG contre Liverpool

La vraie définition de la défaite encourageante.

Après la climatisation installée par Liverpool au Parc des Princes, ce mercredi soir (0-1), Luis Enrique n’avait qu’une seule envie : être fier de son équipe. Au point de ne pas vouloir commenter la décision arbitrale sur le contact entre Ibrahima Konaté et Bradley Barcola : « Non, je ne commente pas ça. Je ne commente jamais les arbitres. Nous qui sommes du PSG on pense d’une façon et les joueurs de Liverpool d’une autre. »

« On a été bien meilleurs que Liverpool »

Le technicien parisien a préféré mettre en avant la prestation de ses hommes. « C’est très injuste. C’est un match très complet de notre part, peut-être notre match le plus complet qu’on a fait en Ligue des champions, assurait-il au micro de Canal+. Eux, ils ont tiré une fois et marqué. Leur meilleur joueur a été Alisson le gardien. C’est un peu bizarre mais je me sens très fier de mon équipe, des joueurs et des supporters. Il y avait une ambiance merveilleuse mais le foot est parfois injuste. Il faut marquer. On va prendre ça d’une manière positive et penser au match retour à Liverpool. »

Avant de continuer sur le même son de cloche : « Il n’y a rien à expliquer, on a été bien meilleurs que Liverpool. Bien meilleurs ! Je le répète mais leur meilleur joueur a été le gardien. On a été vraiment meilleurs que Liverpool mais ils ont gagné. Si vous voulez voir le négatif, moi, je ne le vois pas. Je suis très fier de mon équipe et de mes joueurs. Il reste un deuxième match à Liverpool, on ne va pas se rendre. »

