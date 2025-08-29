Les clubs français sont parmi les moins vernis par le tirage de Ligue des champions

C’est tout couroupte.

Ce jeudi se déroulait le tirage au sort de la saison 2025-2026 de la Ligue des champions. Un cérémonial en partie réalisé avec intelligence artificielle, et qui n’a pas été tendre avec les clubs français. Ainsi, d’après la base de données dédiée aux classements d’Opta, appelée Power Rankings, le Paris Saint-Germain a obtenu le deuxième tirage au sort le plus difficile, derrière celui du Bayern Munich. Pour rappel, le PSG affrontera : le Bayern Munich, Tottenham, Newcastle et l’Atalanta (à domicile), le FC Barcelone, Leverkusen, le Sporting Portugal et l’Athletic Club (à l’extérieur).

Monaco s’en tire bien

Même bilan pour l’Olympique de Marseille, qui dispose du cinquième tirage le plus ardu, avec : Liverpool, l’Atalanta, l’Ajax et Newcastle (à domicile), le Real Madrid, Bruges, le Sporting Portugal et l’Union saint-gilloise (extérieur). L’AS Monaco, de son côté, n’a pas trop d’inquiétude à se faire, visiblement. Enfin, le veinard de l’année se nomme Paphos (Chypre), dont le premier tour est, a priori, le plus favorable. Pour obtenir ces différents résultats, Opta s’est basé sur les récentes performances des 36 clubs qualifiés pour la Ligue des champions, notamment en compétition européenne.

Assez calculé, il faut jouer maintenant.

