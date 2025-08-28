L’OM face au Real Madrid et Liverpool dans un calendrier très dense

Le retour sur la piste aux étoiles.

L’OM retrouve la Ligue des champions cette saison et a donc pu découvrir le tirage au sort version nouvelle formule de la C1. Les Phocéens auront huit matchs pour se faire plaisir et surtout se faire une place dans les 24 premiers, avec l’objectif d’être au moins au rendez-vous des barrages.

Liverpool et l’Atalanta au Vélodrome

Dans le chapeau 1, Marseille a croqué du très lourd : un petit tour chez le Real Madrid et la réception de Liverpool au Vélodrome, pour se rappeler quelques bons souvenirs d’Anfield. En parlant de retrouvailles, l’OM va revoir l’Atalanta, à domicile, un peu plus d’un an après son élimination contre la Dea en demi-finales de Ligue Europa.

𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄 𝟐𝟓/𝟐𝟔 ✨ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool (H) 🇪🇸 Real Madrid (A) 🇮🇹 Atalanta (H) 🇧🇪 Bruges (A) 🇳🇱 Ajax Amsterdam (H) 🇵🇹 Sporting CP (A) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Newcastle (H) 🇧🇪 Union Saint-Gilloise (A)#UCLdraw pic.twitter.com/2v58Xllkxp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 28, 2025

Un programme pas simple du tout, puisqu’à la maison, il y aura également la visite de l’Ajax et de Newcastle, deux beaux morceaux. Au rayon des déplacements, il faudra se rendre sur les pelouses du Club Bruges, qui a étrillé les Rangers en barrages, du Sporting et de l’Union saint-gilloise.

Alors, ça passe ou ça casse ?